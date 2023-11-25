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Понеділок, 27 Листопада

Самостійно та вільно: Україна активує “зерновий коридор” через Чорне море

Україна змогла забезпечити своє відновлення у плані "зернового коридору".
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава змогла забезпечити своє відновлення у плані “зернового коридору”. Він знову активний для експлуатації через Чорне море, повідомляє “Преса України” з посиланням на Укрінформ.

“Ви, напевно, знаєте про те, що зерновий коридор був заблокований Російською Федерацією. Він був забезпечений в акваторії Чорного моря, і це було зроблено власними силами української держави, а не завдяки співпраці з ООН, Туреччиною, і тим більше Російською Федерацією. Ми самі в змозі забезпечувати його. Зернові судна тепер на волі, що не може не тішити.”, – заявила Стефашина.

Вона також підкреслила, що Великобританія вже створила фонд, який займається забезпеченням “зернового коридору.”

Проблеми з “зерновою угодою” стали проблемою для вразливих верств суспільства.

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