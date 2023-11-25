Ескалація насильства в Маріуполі: ЗС РФ вбили одного зі своїх командирів

Збройні Сили Російської Федерації на території тимчасово окупованого Маріуполя вбили командира, повідомляє “Преса України” з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

До вбивства командира на думку експертів причетні представники російської армії, які раніше складали список ув’язнених у російських в’язницях. Вони позбавили життя командира, який був приставлений до їхнього загону.

Причина вбивства це постійні погрози та знущання. Також були вбивства інших представників Збройних Сил Російської Федерації.

Наразі експерти проводять розслідування, щоб встановити точні обставини вбивства командира. У Генеральному штабі Збройних Сил України також оцінюють цю втрату для російської армії.

Також ЗС РФ посилили свій вплив на тимчасово окупованих територіях.