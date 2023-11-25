Белград піднімає свою військову міць: Сербія закуповує нові гелікоптери

Чинний лідер Сербії Олександр Вучич зробив заяву про те, що Белград провів велику закупівлю гелікоптерів. Літальний транспорт було придбано у кількості 11 Мі-35, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Глава уряду Сербії провів закупівлі гелікоптерів моделі Мі-35. Він домовився із колегою з Кіпру про це. Ціна закупівлі на даний момент не було визначено.

“Ми заплатили нашим колегам із Кіпру більше половини використовуючи нашу зброю. Головним чином використовувалася артилерія”, – заявив лідер Сербії.

Також політик заявив про те, що партнерам країни було продано 48 гаубиць місцевого походження. Загальна сума продажу становила 311 мільйонів євро. Конкретних країн, які отримали зброю не названо.

Нідерланди та Румунія також провели закупівлі озброєння.