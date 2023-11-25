Актуально
Підписатися
Понеділок, 27 Листопада

Белград піднімає свою військову міць: Сербія закуповує нові гелікоптери

Вучич зробив заяву про те, що Белград провів велику закупівлю гелікоптерів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер Сербії Олександр Вучич зробив заяву про те, що Белград провів велику закупівлю гелікоптерів. Літальний транспорт було придбано у кількості 11 Мі-35, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Глава уряду Сербії провів закупівлі гелікоптерів моделі Мі-35. Він домовився із колегою з Кіпру про це. Ціна закупівлі на даний момент не було визначено.

“Ми заплатили нашим колегам із Кіпру більше половини використовуючи нашу зброю. Головним чином використовувалася артилерія”, – заявив лідер Сербії.

Також політик заявив про те, що партнерам країни було продано 48 гаубиць місцевого походження. Загальна сума продажу становила 311 мільйонів євро. Конкретних країн, які отримали зброю не названо.

Нідерланди та Румунія також провели закупівлі озброєння.

Post Views: 54

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.