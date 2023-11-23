Український генерал вперше взяв участь у ‘Рамштайні’: Досвід для української армії

Головнокомандувач української армії заявив про те, що вперше взяв участь у засіданні “Рамштайну”. Він наголосив, що це був цінний досвід для нього, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Валерія Залужного.

Валерій Залужний повідомив про те, що вперше взяв участь у “Рамштайні”. Він наголосив, що під час засідання провів інформування всіх партнерів української держави про актуальну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Також він відзначив конкретну обстановку, він уточнив, що ситуація наразі ускладнена для української армії.

ВСУ продовжують обороняти свої позиції, а також намагаються проводити наступальні дії, проте, на даний момент це виходить насилу.

Під кінець “Рамштайну” він заявив, що це був цінний досвід для нього.

Залужний також міг розповісти про перехоплення ініціативи українською армією.