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Четвер, 23 Листопада

Україна крокує у майбутнє: Перейменовано майже сотню вулиць у Харкові та Дніпрі

У Харкові, а також Дніпрі пройшли процедури перейменування 99 вулиць.
Багровий Ілля  Оновлено: Культура Коментарів немає1 хвилина читання

У Харкові, а також Дніпрі пройшли процедури перейменування 99 вулиць. Попередні назви посилалися на Російську Федерацію чи на комуністичний режим, повідомляє “Преса України” з посиланням на Харківську міську раду.

Харківська міська рада заявила про те, що на території Харкова та Дніпра пройшли перейменування практично сотня вулиць, які раніше мали назви пов’язані з РФ та СРСР.

В окремий приклад потрапили вулиці Героїв Сталінграда, які стали проспектом Байрона, а також площу Олександра Невського, яку просто прибрали. Причиною тому стала відсутність забудови, яка б вимагала адресації.

Таким чином, Україна продовжує відходити від країни-агресора.

Одну з київських вулиць планували назвати на честь Джорджа Флойда.

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