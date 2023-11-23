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Четвер, 23 Листопада

Скандал у Ставці: Зеленський прибирає Щиголя після звинувачень у злочинах

Зеленський вирішив, що необхідно змінити склад Ставки.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер української держави Володимир Зеленський вирішив, що необхідно змінити склад Ставки. Він схиляється до того, що Ставку залишить Юрій Щиголь, повідомляє “Преса України” з посиланням на відповідний указ лідера держави.

Український лідер заявив, що в засіданнях Ставки більше не братиме участі колишній голова Державної служби спеціального зв’язку. Він уже підписав відповідний указ, що підтверджує рішення.

Це рішення ухвалене на тлі того, що Юрія Щиголя вже викривали у злочинній діяльності. Він належав до схеми, що працювала в його організації, Державній службі спеціального зв’язку. Він заволодів коштами української держави, що призвело до звинувачень та позбавлення посади.

Володимир Зеленський раніше зустрічався із колегою з Аргентини.

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