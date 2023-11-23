Нова атака: Україна успішно збила ще один дрон Росії

Збройні Сили України збили ще один безпілотний ворожий літальний апарат. Це сталося над Дніпропетровською областю, повідомляє “Преса України” із посиланням на Сергія Лисака.

Сергій Лисак повідомив, що українські військовослужбовці збили ще одного Shahedа. Це сталося у небі над Дніпропетровською областю України. За словами голови Дніпропетровської Обласної військової адміністрації, безпілотний літальний апарат був помічений військовослужбовцями Повітряного командування “Схід”. Процедуру ліквідації також проводили бійці цього командування.

На даний момент це не єдина спроба Росії атакувати українську державу за допомогою дронів. Це відбувається на регулярній основі.

Раніше ЗСУ знищили 500 російських солдатів на Таврійському напрямку.