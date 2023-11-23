Центр опору: Росія активно реформує окуповані території України

Російська Федерація цьому етапі війни має великого обсягу амбіції та відповідні плани. Вони стосуються дій на тимчасово окупованих територіях, повідомляє “Преса України” із посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного опору підтвердив, що Російська Федерація продовжує спроби присвоєння тимчасово окупованих територій. На даний момент Росія показує великі амбіції та планування у проведенні реформування органів правління.

На цьому етапі освоєння територій Збройні Сили Російської Федерації вже проводять реформування української поліції на цих територіях.

На найвищі посади ставлять представників своєї країни.

ЗС РФ поступово посилюють свій вплив на окупованих територіях.