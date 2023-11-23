Безпека насамперед: США передали Україні броньовані автомобілі

Американський уряд передало українській державі броньованого типу автомобілі. Вони знадобляться українським військовим у разі документування злочинів військового характеру Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Національну поліцію України.

Українські правоохоронці, які вирушають на лінію бойового зіткнення з метою документації військових злочинів Збройних Сил України завжди ризикують. Вони можуть потрапити під обстріл із боку армії-агресора.

Задля більшої безпеки правоохоронцям, Америка передала українським правозахисникам броньований автомобільний транспорт.

Українські правозахисники подякували країні-партнеру за підтримку.

Українська держава також отримала автомобілі від Латвії.