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Четвер, 23 Листопада

Безпека насамперед: США передали Україні броньовані автомобілі

Американський уряд передало українській державі броньованого типу автомобілі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Американський уряд передало українській державі броньованого типу автомобілі. Вони знадобляться українським військовим у разі документування злочинів військового характеру Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Національну поліцію України.

Українські правоохоронці, які вирушають на лінію бойового зіткнення з метою документації військових злочинів Збройних Сил України завжди ризикують. Вони можуть потрапити під обстріл із боку армії-агресора.

Задля більшої безпеки правоохоронцям, Америка передала українським правозахисникам броньований автомобільний транспорт.

Українські правозахисники подякували країні-партнеру за підтримку.

Українська держава також отримала автомобілі від Латвії.

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