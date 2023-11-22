Зміцнення зв’язків залізниці: Варшава та Берлін об’єднані 11 новими рейсами

Польська компанія із залізничних переїздів PKP Intercity зробила анонс запуску 11 міжнародних рейсів додаткового спектру. Вони проходитимуть із Варшави до Берліна. Цей маршрут займатимуть чотири експрес-поїзди за добу, повідомляє “Преса України” з посиланням на ЦТС.

ЦТС заявили, що польська держава розширює свої можливості у сфері залізничного транспорту. Вони відкрили нові маршрути, які посилив потік поїздів із Варшави до Берліна.

Також було продовжено маршрут З Варшави до Відня, завдяки тому, що польський уряд направив додаткові кошти на підвищення виробничих потужностей на залізничних підприємствах.

Польща готується до нових покращень у своїй транспортній сфері.

Україна чекає на рейс компанії Ryanair.