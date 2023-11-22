Україна вносить зміни до виплат переселенцям: терміни та умови

Український Кабінет міністрів заявив, що вніс зміни до списку постанов, які організував український уряд. Вони відносяться до обліку переселенців, а також до виплат державної допомоги їм, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство з реінтеграції.

Міністерство з реінтеграції заявило про те, що переселенці, які певну кількість часу перебували поза українським кордоном, можуть звернутися за виплатами через 15 робочих днів після повернення в український кордон. Однак це стосується лише тих, хто оформлює виплати вперше.

За потреби знову залишити Україну після 1 серпня 2023 року переселенці зможуть отримувати виплати від уряду протягом ще 6 місяців.

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після того, як буде оголошено кінець дій бойового характеру.

Переселенці також отримали спрощення в отриманні лікування.