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Середа, 22 Листопада

Україна вносить зміни до виплат переселенцям: терміни та умови

Кабмін підписав документ про облік виплат переселенцям.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Український Кабінет міністрів заявив, що вніс зміни до списку постанов, які організував український уряд. Вони відносяться до обліку переселенців, а також до виплат державної допомоги їм, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство з реінтеграції.

Міністерство з реінтеграції заявило про те, що переселенці, які певну кількість часу перебували поза українським кордоном, можуть звернутися за виплатами через 15 робочих днів після повернення в український кордон. Однак це стосується лише тих, хто оформлює виплати вперше.

За потреби знову залишити Україну після 1 серпня 2023 року переселенці зможуть отримувати виплати від уряду протягом ще 6 місяців.

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після того, як буде оголошено кінець дій бойового характеру.

Переселенці також отримали спрощення в отриманні лікування.

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