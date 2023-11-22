Удар по Запоріжжю: Російські ракети пошкодили будинки, повідомляє голова області.

Збройні Сили Російської Федерації завдали удару ракетного типу по одному з районів Запоріжжя. Заявили про пошкодження будинків, повідомляє “Преса України” з посиланням на Юрія Малашка.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації заявив про те, що російська армія продовжує атакувати Запорізьку область. Було завдано удару з використанням ракетних бойових припасів.

Малашко підтвердив, що було пошкоджено кілька будинків приватного сектору. На даний момент уточнюється інформація щодо постраждалих серед місцевого цивільного населення.

Пошкодження приватні будинки отримали внаслідок дії на них вибухової хвилі від прильоту ракет, випущених Збройними силами Російської Федерації.

До цього ЗС РФ атакували з використанням ракет Херсонську область.