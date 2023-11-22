Тривога у Севастополі: Третій вибух за добу у центрі міста

На центральній території тимчасово окупованого Севастополя місцеві мешканці почули вибухи. Це сталося вже втретє за добу, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Крим. Реалії“.

У центрі Севастополя місцеві жителі почули третій вибух за день. Причини, як стверджують у “Крим. Реалії”, наразі невідомі. Це саме стосується наслідків події в центрі міста.

Це один із серії вибухів на території Севастополя. Перший вибух місцеві жителі почули також у центральній частині міста. Після цього вони почули другий вибух, який не спричинив повітряної тривоги у місті.

Тим не менш, Телеграм канали попередили мешканців про “ракетну небезпеку у Криму.”

Жителі Ростова-на-Дону також чули серію вибухів.