Російські війська беруть українські будинки: Громадяни залишаються без опалення

Російські громадяни не можуть впоратися з підтримкою інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Через це вони змушені займати українські будинки для того, щоб поселяти там особовий склад, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву..

ЦНС заявили про те, що представники російської сторони конфлікту не здатні підтримувати інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях. Через це частина Токмака знаходиться зараз без опалення.

Для підтримки свого комфорту російські солдати звертаються до колаборантів і запитують про будинки українців, які покинули кордон через війну.

Ці будинки вони займають під власне користування. Здебільшого інформацію про будинки надають комунальники.

Також ЗС РФ захоплюють порожні будинки самостійно.