Податкова реформа: Україна збільшує податок на прибуток банків цього року

Верховна рада ухвалила законопроект про оподаткування банківських підприємств. Цей податок накладається на прибуток і збільшує його з 18% до 50% цього року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Ярослава Железняка.

Верховна рада ухвалила збільшення оподаткування банків. Ця ініціатива, проект 9656-д отримав підтримку від депутатів у кількості 229 людей.

Железняк додав, що збільшення оподаткування відбулося на вимогу міністерства внутрішніх фінансів України, а також Національного банку України.

Тим не менш, збільшення збільшення до 50% тимчасово. З 2024 року ставка оподаткування становитиме 25%.

“Міністерство фінансів підрахувало, що це принесе за 2023 рік 24-25 мільярдів гривень. Далі цей прибуток дорівнюватиме 6-7 мільярдам”, – підкреслив Ярослав Железняк.

Також Верховна рада підписала документ про реформу військово-лікарських комісій.