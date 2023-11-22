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Середа, 22 Листопада

ПАР готує заходи: закриття посольства Ізраїлю на розгляді

ПАР вирішили закрити ізраїльські посольства на території держави.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Парламент ПАР завершив своє голосування щодо закриття ізраїльського посольства на території держави. Також це голосування включало припинення будь-яких політичних відносин з Ізраїлем, повідомляє “Преса України” з посиланням на ENCA.

Видавництво ENCA повідомило про те, що ПАР готові обірвати зв’язки з ізраїльською державою. Є інформація, що ці заходи вжиті нібито до моменту згоди Ізраїлю на припинення вогню. Тому ПАР найімовірніше чекатиме моменту мирних переговорів з Організацією Об’єднаних Націй.

Крім цього парламент ПАР не приховує, що це рішення не є наказом, а лише рекомендацією. Конкретні кроки покликані дати мотивацію налагодження дипломатичних відносин.

Також у ПАР почалися акції проти іноземних громадян.

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