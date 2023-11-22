Освіта для дітей на окупованих територіях: рішення Верховної Ради

Верховна рада підтримала законопроект №959, який має на меті визнати результати навчання мешканців тимчасово окупованих територій. Це дозволить українським дітям на окупованих територіях здобути освіту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Ярослава Железняка.

Ярослав Железняк у своєму Телеграм каналі заявив про те, що Верховна рада ухвалила рішення про схвалення законопроекту, який дозволить дітям на окупованих територіях української держави здобути освіту. Діти зможуть пройти процедуру атестації, а їх освіта буде визнана відповідними українськими органами.

Крім цього, такий законопроект дозволить визнавати до 75% освітніх кредитів ЄКТС.

Також створено спеціальні програми на навчання дітей війни.