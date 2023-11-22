Незважаючи на війну: Україна та світова спільнота наполягають на інтеграції до НАТО та ЄС

Незалежно від тривалості воєнних дій на території української держави, а також незалежно від результату існує необхідність пошуку способу продовження української інтеграції до НАТО та ЄС. У цьому впевнені як українські, так і світові політики, повідомляє “Преса України“.

Крісті Райк в інтерв’ю заявила, що українська держава, а також світова спільнота вже зараз має вести пошук усіх можливостей інтеграції України до Альянсу НАТО та Європейського Союзу.

“Це справжнісінька мантра. Вона ніколи не змінюється. Ніби Україна сама вільна вирішити, скільки триватиме війна на її території. Це помилка, і тому вже зараз, незалежно від результату і тривалості війни в Україні, нам усім потрібно думати як провести інтеграцію української держави”. “, – Заявила Райк.

Лідер Чехії вже висловився щодо вступу України до ЄС.