Готовність до кризи: інтернет-провайдери України зміцнюють енергозберігаючі системи

Інтернет-провайдери української держави продовжують свій перехід на енергозберігаючі рейки. Вони продовжують підготовку до того, що можуть бути відключення світла у зимовому періоді, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал Михайла Федерова.

Михайло Федеров повідомив, що українські Інтернет-провайдери оглядаються на досвід попереднього зимового періоду. Вони переходять на енергозберігаючий режим через можливу загрозу з боку Збройних Сил Російської Федерації.

“Вони вже підключаються до xPON, яка дозволяє забезпечувати інтернет з’єднання протягом 72 годин після того, як було припинено постачання електричної енергії”, – заявив Федеров.

Також політик заявив, що кожен українець вже зараз має задуматися про енергобудівний інтернет, щоб не думати про це постфактум.

Також Інтернет-провайдери готуються до підвищення тарифів на Інтернет.