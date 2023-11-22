Доповідь ООН: Жертви війни на сході України перевищили 10 000 осіб

Моніторингова комісія Організації Об’єднаних Націй з прав людини зробила заяву, яка адресує кількість постраждалих українців протягом військових дій. Наразі кількість українських жертв перевищує 10 000 осіб. Поранених людей ще 18 500 людей, повідомляє “Преса України” з посиланням на звіт ООН.

“Десять тисяч українців уже загинули, практично двадцять тисяч поранено. Ця віха дуже похмура для всієї української держави. Війна проти Російської Федерації кривава, і триває вже 21 місяць. Більше того, є загроза того, що війна перейде на затяжну стадію, що загрожує ще більшим. кількістю жертв для української держави.”, – заявив Даніель Белль.

Також він підкреслив, що значна частина жертв зафіксована на великій відстані від лінії бойового зіткнення. Це свідчить про далекобійне озброєння.

ООН також планує на розгляд справу про геноцид України.