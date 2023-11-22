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Середа, 22 Листопада

Денис Шигаль: Україна має скористатися активами РФ

Україна має використати ресурси РФ для відновлення.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава має використовувати заморожені фінансові активи Російської Федерації для того, щоб відновлюватись. Це стверджує прем’єр-міністр країни у зверненні до західних партнерів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Дениса Шмигаля.

Український прем’єр заявляє, що українська держава має використовувати раніше заморожені російські активи для відновлення інфраструктури держави та країни в цілому.

Для цього Денис Шмигаль запропонував створити реєстр, який фіксуватиме збитки української держави, спричинені Збройними Силами Російської Федерації. Таким чином країни-партнери точно знатимуть, яку ціну заплатила українська держава під час війни проти армії Росії.

Нагадаємо, що багато російських депутатів втратили все.

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