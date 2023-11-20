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Понеділок, 20 Листопада

Зміни у тактиці: ЗС РФ модернізували бомби для удару по Україні

ЗС РФ завдали ще одного масованого удару по позиціях українських сил оборони.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації завдали ще одного удару масованого типу по позиціях українських сил оборони. Для цього використовувалися касетні бойові бомби РБК-500. Вони пройшли модифікацію і стали бомбами плануючого типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на ISW.

Видавництво ISW повідомило про те, що російська армія провела модифікацію свого озброєння, і тепер оновлені бомби РБК-500 завдали удару українським силам оборони.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що наземні наступи російської армії вдалося відобразити. Відображення відбулося у Старомайорському, 19 листопада 2023 року. Російські війська продовжують спроби атаки української держави, проте сили оборони відбивають удари.

ЗС РФ раніше вже завдали 24 авіаатаки Херсонської області.

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