Зміни у тактиці: ЗС РФ модернізували бомби для удару по Україні

Збройні Сили Російської Федерації завдали ще одного удару масованого типу по позиціях українських сил оборони. Для цього використовувалися касетні бойові бомби РБК-500. Вони пройшли модифікацію і стали бомбами плануючого типу, повідомляє “Преса України” з посиланням на ISW.

Видавництво ISW повідомило про те, що російська армія провела модифікацію свого озброєння, і тепер оновлені бомби РБК-500 завдали удару українським силам оборони.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що наземні наступи російської армії вдалося відобразити. Відображення відбулося у Старомайорському, 19 листопада 2023 року. Російські війська продовжують спроби атаки української держави, проте сили оборони відбивають удари.

ЗС РФ раніше вже завдали 24 авіаатаки Херсонської області.