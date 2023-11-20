Страйки на кордоні: Польща блокує гуманітарні вантажі для України

На польській стороні кордону продовжують набирати обертів страйку. Учасники не пропускають через контрольно-пропускні пункти вантажні автомобілі, які перевозять гуманітарну підтримку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Сергія Деркача.

Сергій Деркач повідомив про те, що гуманітарні вантажівки не можуть перетнути кордон між Польщею та Україною. Їх зупиняють учасники страйків, які лише продовжують набирати обертів.

“Ми зафіксували численні докази того, що цистерни з паливом та гуманітарна допомога для України стоять у чергах і не можуть просунутися далі”, – заявив Деркач.

Також він заявив, що інформація з цього приводу передається його польським колегам для вирішення проблеми.

Єврокомісія готується до заклику відповіді від Польщі.