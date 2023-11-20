Актуально
Підписатися
Понеділок, 20 Листопада

Страйки на кордоні: Польща блокує гуманітарні вантажі для України

На польській стороні кордону продовжують набирати обертів страйку.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

На польській стороні кордону продовжують набирати обертів страйку. Учасники не пропускають через контрольно-пропускні пункти вантажні автомобілі, які перевозять гуманітарну підтримку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Сергія Деркача.

Сергій Деркач повідомив про те, що гуманітарні вантажівки не можуть перетнути кордон між Польщею та Україною. Їх зупиняють учасники страйків, які лише продовжують набирати обертів.

“Ми зафіксували численні докази того, що цистерни з паливом та гуманітарна допомога для України стоять у чергах і не можуть просунутися далі”, – заявив Деркач.

Також він заявив, що інформація з цього приводу передається його польським колегам для вирішення проблеми.

Єврокомісія готується до заклику відповіді від Польщі.

Post Views: 2

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.