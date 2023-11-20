Список виконавців: Ребров оголосив склад на гру проти Скуадри Адзурри

Штаб тренерів національної команди української держави, який очолює Сергій Ребровий, вирішив яким буде список виконавців. Вони гратимуть проти італійських спортсменів в останньому турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч між українською та італійською командами відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Він відбуватиметься на території стадіону “БайАрена”. Початок матчу зафіксований на 21:45 за київським часом.

У заявку вже потрапила певна кількість футболістів. Безребров вибрав із них трьох зайвих на матч проти “Скуадри Адзурри”.

З решти він вибрав воротарів Бущана, Трубіна, Різника. Захисники: Конопля, Бондар, Сваток, Забарний, Миколенко, Тимчик, Дубінчак, Матвієнко. Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Судаков, Пихаленок, Мудрик, Циганков, Зінченко, Пихаленок, Зубков. Нападники: Яремчук, Довбик, Сікан.

Також один із українських футболістів став тренером команди.