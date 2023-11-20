Союз захисту: США та Великобританія зміцнюють енергетичну безпеку України

Сполучені Штати Америки, а також Великобританія, працюючи разом з українською державою, наводять у силу поліпшення захисних здібностей енергосистеми України. Це необхідний захід на тлі опалювального сезону та можливих атак з боку російської армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер посла США.

Бріджіт Брінк повідомила про те, що союз із трьох країн: Америка, Британія, Україна активно працюють над тим, щоб посилити захисний потенціал української енергетичної системи.

Політик заявила, що роботи ведуться без зупинок. Цілодобово та без вихідних. Вона підкреслила, що це необхідна частина їх роботи, так як минулої зими саме енергосистема України потрапляла під найбільший удар, що завдало шкоди всій державі.

Україна також окремо готується до оборони своєї енергетичної системи.