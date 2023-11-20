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Понеділок, 20 Листопада

Перед вирішальним поєдинком: Україна вже забезпечила собі місце на форумі

Українські спортсмени мають альтернативу, якщо програє італійській команді.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Українська національна команда перед останнім поєдинком кваліфікації європейського чемпіонату світу здобула друге рішення завоювання дороги на форум. Це сталося ще до того, як вони розпочали гру проти італійських суперників, повідомляє “Преса України“.

Матч України проти Італії відбудеться у Леверкузені. Відбудеться він на стадіоні “БайАрена”.

Команда переможець почесно закінчить груповий етап на другому рядку квінтету С. Команда переможець зможе повністю вільно купувати путівки до німецької держави. Проте італійській команді не обов’язково для цього перемагати. Їй достатньо вийти у нічию. Українська ж команда має перемагати, але третє місце не стане загрозою спортивній кар’єрі будь-якої з двох команд.

Команда, що програла, зможе відправитися на гру в Лігу націй.

Також українські спортсмени повернулися на світову арену.

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