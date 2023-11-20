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Понеділок, 20 Листопада

Нове маркування на техніці: Російська армія активно рухається до Маріуполя

ЗС РФ продовжують із великою активністю переправляти резерви на лінію бойового зіткнення.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації продовжують із великою активністю переправляти резерви на лінію бойового зіткнення. Це стосується насамперед Маріупольського напрямку. Так, як на техніці армії Росії було знайдено нову символіку, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву радника мера Маріуполя.

Петро Анрюшенко заявив про те, що на Маріупольському напрямку з’явилася нова техніка російської армії. На ній було нове маркування, яке раніше не було помічено.

“Протягом вихідних днів пріоритет Запорізького напрямку на лінії бойового зіткнення був стабільним. Переважно помічалися автомобілі вантажного типу з бойовими комплектами, а також солдатами”, – заявив мер Маріуполя.

Він зазначив, що шеврони та інші бойові символи були акулами. Це новосформовані штурмові формування.

ЗС РФ також продовжує посилювати свій вплив на окупованих територіях.

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