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Понеділок, 20 Листопада

Енергобезпека: Україна закінчила ремонт АЕС, всі блоки працюють стабільно

Ремонтні роботи на АЕС України закінчено.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Заплановані ремонтні роботи добігли кінця на останньому з блоків українських атомних електростанцій. Наразі всі енергетичні блоки українських АЕС працюють на повну потужність, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міненерго.

Міненерго заявили, що українські АЕС повністю пройшли етап запланованих ремонтних робіт, тому тепер всі їхні блоки працюють на повну потужність. Раніше планувалося, що вони закінчаться не раніше зими, проте фахівцям вдалося завершити всі роботи ще до початку запланованого терміну.

“Це найбільш стійка та стабільна генерація. Вона дала українській енергетичній системі вистояти попередній зимовий період, коли вона потрапила під атаки Збройних Сил Російської Федерації”, – заявив Галущенко.

На деяких українських АЕС відбувається блокаут через ЗС РФ.

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