ЗС РФ посилили вплив: конфіскація цивільних автомобілів армією Росії

На тимчасово окупованих територіях України представники російської армії посилили своє вилучення цивільної техніки автомобільного спектру. Це вилучення проводиться у громадянських жителів, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

Сили оброни України завдають значного масштабу втрати російської армії, що викликає проблеми у збройних формувань армії країни-агресора. Тому російські військовослужбовці посилили свій тиск на місцевих мешканців українських тимчасово окупованих територій з метою відібрати автомобільні засоби переміщення. Ймовірно, вони необхідні для того, щоб проводити евакуацію або полегшити переміщення, знизивши ризики потрапляння під контратаку ЗСУ.

Нагадуємо, що на тимчасово окупованих територіях продовжує зростати напруга.