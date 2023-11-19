Дрони ‘зроблено в Україні’: Понад 2 тисячі безпілотників для армії країни

Військовослужбовці української держави отримають понад 2 тисячі одиниць безпілотних літальних апаратів. Вони будуть провадитися на вітчизняних заводах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Михайла Федерова.

Михайло Федеров заявив про те, що Збройні Сили України отримають на озброєння понад дві тисячі нових одиниць безпілотників українського виробництва.

Генеральний штаб Збройних Сил України готовий передати українським захисникам дрони, щоб вони могли продовжувати захищати найгарячіші ділянки фронту.

“До цієї партії ввійшли лише наші дрони. Серед них значаться лише літакові БПЛА та коптери. Розвідники, камікадзе, багаторазові бомбери. Вони будуть допомагати українським військовим у захисті”, – заявив Федеров.

Федеров вже розповідав про “Армію дронів“.