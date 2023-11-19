40 тисяч доларів на гуманітарну допомогу: Україна розпочинає підтримку волонтерів

В українській державі оголосили грантовий курс для організацій громадського спектру. Це стосується організацій, які надають послуги допомоги переселенцям, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство з реінтеграції.

Міністерство з реінтеграції оголосило грантовий курс для волонтерських організацій, які допомагають переселенцям. Він буде націлений на реалізацію різних проектів щодо надання допомоги гуманітарного характеру.

У гранті можуть взяти участь будь-які організації волонтерського спектру, які допомагають переселенцям, місцевому населенню або людям, які постраждали через військову агресію з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Сума гранту дорівнює 40 тисяч доларів.

Подібні благодійні проекти активні у Львівській області.