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П’ятниця, 17 Листопада

Українська економіка дивує: Зростання цін досягло мінімуму за три роки

Українська економіка свідчить про феноменальне зменшення зростання цін.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Українська економіка свідчить про феноменальне зменшення зростання цін. Сьогоднішнє зниження цін еквівалентне мінімуму за останні три роки, повідомляє “Преса України” з посиланням на НБУ.

Національний банк України повідомив про те, що зростання цін в Україні досягло рекордного за три роки мінімуму. Фінансисти стверджують, що у жовтні 2023 року прогнозувалася велика інфляція у розмірі 8,8%. Місяцем раніше прогнозувалася ще більша інфляція, що дорівнювала 10,3%.

Населення ж очікує великого зростання цін. Очікування українців складає 9,5%. Хоча у вересні очікування складало 11,6%.

Експерти з Національного банку України очікують, що протягом наступних 12 місяців буде інфляція 12,7%.

Дані, отримані з моніторингу, показують позитивне зростання української валюти на світовому ринку.

Єврокомісія оцінила зростання української економіки.

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