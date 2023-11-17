Українська економіка дивує: Зростання цін досягло мінімуму за три роки

Українська економіка свідчить про феноменальне зменшення зростання цін. Сьогоднішнє зниження цін еквівалентне мінімуму за останні три роки, повідомляє “Преса України” з посиланням на НБУ.

Національний банк України повідомив про те, що зростання цін в Україні досягло рекордного за три роки мінімуму. Фінансисти стверджують, що у жовтні 2023 року прогнозувалася велика інфляція у розмірі 8,8%. Місяцем раніше прогнозувалася ще більша інфляція, що дорівнювала 10,3%.

Населення ж очікує великого зростання цін. Очікування українців складає 9,5%. Хоча у вересні очікування складало 11,6%.

Експерти з Національного банку України очікують, що протягом наступних 12 місяців буде інфляція 12,7%.

Дані, отримані з моніторингу, показують позитивне зростання української валюти на світовому ринку.

Єврокомісія оцінила зростання української економіки.