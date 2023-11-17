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П’ятниця, 17 Листопада

Ф’юрі vs Усик: Абсолютне протистояння у важкій вазі стартувало зі спекотного промо

Вусік і Ф'юрі готуються до битви за звання абсолюту.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Боксер українського походження Олександр Усик, а також британський чемпіон Тайсон Ф’юрі почали активно просувати бій за титул. Двоє боксерів змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, повідомляє “Преса України“.

Бій між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком проходитиме 17 лютого в аравійській столиці. На ринг двоє спортсменів виходитимуть у Kingdom Arena.

“Ф’юрі не забуває про свої легендарні “манери”. Ще до початку прес-конференції переривати чужого промоутера, то ще починати ображати його майбутнього опонента… У стилі “Циганського Короля”.”, – заявили в прес-службі.

Ф’юрі абсолютно впевнений у своїй перемозі, чого не приховує, відкрито кажучи, що “зламає” Вуса. Він на прес-конференції назвав Усика “Виродом”, “Сосиською” і “Кроликом”, а себе найкращим британським надважкоатлетом.

Раніше представники Усіка вимагали підтвердження травми Ф’юрі.

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