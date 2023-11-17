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П’ятниця, 17 Листопада

Аналіз Bloomberg: Китай готовий застосувати силу для ‘возз’єднання’ з Тайванем

КНР регулярно робить заяви про те, що "возз'єднається" з Тайванем.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Китайська Народна Республіка регулярно робить заяви про те, що “возз’єднається” з Тайванем. Таким чином, Китай робить натяк на те, що готовий до застосування сили у виконанні цього “возз’єднання”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видавництво Bloomberg провело ретельний аналіз готовності Китайської Народної Республіки до силових дій. На думку видавництва, китайська армія цілком може розпочати гіпотетичне вторгнення в Тайвань.

Також підкреслюється, що Сі Цзіньпін активно готується до того, щоб його армія отримала ще більше можливостей. На даний момент активний склад армії Китаю становить понад 2,1 мільйона осіб.

Крім цього, китайська армія забезпечена кораблями, літаками, боєголовками різного типу. Що робить її великою загрозою Тайваню.

Нагадаємо, що раніше в Тайвані сталася масштабна аварія.

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