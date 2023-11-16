Перший іноземний візит: Зеленський зустрічається з новим МЗС Британії

Чинний лідер української держави Володимир Зеленський провів зустріч із новим міністром закордонних справ Великобританії. Це стало першим візитом до чужої країни для політика з моменту отримання посади, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтернет-представництво президента України.

Президент України зустрів у державній столиці нового міністра закордонних справ Великої Британії. Він подякував новому політику та його стороні за те, що підтримують українську державу у війні проти країни-агресора.

“Це вкрай важливо для нашої країни, особливо зараз. Тому що зараз світ зосереджений не лише на ситуації в Україні. На даний момент існують й інші конфлікти, які потребують особливої уваги”, – заявив Володимир Зеленський, високо оцінюючи підтримку Великої Британії.

До цього Зеленський проводив зустріч із Макроном.