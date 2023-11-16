Кара від Єврокомісії: Польща має відповідати за блокаду перевезень на кордоні з Україною

Європейська комісія може розпочинати каральні процедури проти польської держави. Це може статися у разі відмови місцевої влади у вирішенні питання блокування перевезень на кордоні з Україною, повідомляє “Преса України” з посиланням на RMF FM.

RMF FM заявили про те, що Єврокомісія готується до того, щоб почати карати Польщу за ігнорування урядом держави проблеми блоку перевізниками пунктів на кордоні з українською державою.

Комісія наголосила, що влада Польщі зобов’язана розібратися з цією проблемою згідно із законодавством Європейського Союзу. Вони мають забезпечити вільний рух українських вантажівок на переходах на кордоні між державами.

Єврокомісія не хоче озвучувати способи каральної процедури, тому покарання невідомі.

Єврокомісія також висловилася про державний переворот у Нігері.