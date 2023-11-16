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Четвер, 16 Листопада

Кара від Єврокомісії: Польща має відповідати за блокаду перевезень на кордоні з Україною

Єврокомісія може розпочинати каральні процедури проти Польщі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Європейська комісія може розпочинати каральні процедури проти польської держави. Це може статися у разі відмови місцевої влади у вирішенні питання блокування перевезень на кордоні з Україною, повідомляє “Преса України” з посиланням на RMF FM.

RMF FM заявили про те, що Єврокомісія готується до того, щоб почати карати Польщу за ігнорування урядом держави проблеми блоку перевізниками пунктів на кордоні з українською державою.

Комісія наголосила, що влада Польщі зобов’язана розібратися з цією проблемою згідно із законодавством Європейського Союзу. Вони мають забезпечити вільний рух українських вантажівок на переходах на кордоні між державами.

Єврокомісія не хоче озвучувати способи каральної процедури, тому покарання невідомі.

Єврокомісія також висловилася про державний переворот у Нігері.

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