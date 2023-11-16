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Четвер, 16 Листопада

Битва на Таврійському напрямі: Україна оголошує про 600 знищених бійців РФ

ЗСУ на Таврійському напрямі продовжують вести контрнаступ на ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Українські збройні сили на Таврійському напрямі продовжують контрнаступ на Збройні Сили Російської Федерації. Минулої доби українські захисники змогли ліквідувати приблизно 600 бійців ЗС РФ, а також 43 одиниці техніки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Об’єднаного прес-центру.

На Таврійському напрямі точаться битви проти російської армії. Збройні Сили Російської Федерації продовжують завдавати авіаударів. Останнім часом їх було завдано дев’ять. Також було зафіксовано 45 зіткнень із російськими бійцями. Артилерія стріляла щонайменше 1072 рази.

Збройні Сили Російської Федерації так само проводять наступальні дії, проте в Новокалиновому, Авдіївці та деяких інших регіонах це не вдається.

На Таврійському напрямі вже було ліквідовано 644 бійці ЗС РФ.

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