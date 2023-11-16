Битва на Таврійському напрямі: Україна оголошує про 600 знищених бійців РФ

Українські збройні сили на Таврійському напрямі продовжують контрнаступ на Збройні Сили Російської Федерації. Минулої доби українські захисники змогли ліквідувати приблизно 600 бійців ЗС РФ, а також 43 одиниці техніки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Об’єднаного прес-центру.

На Таврійському напрямі точаться битви проти російської армії. Збройні Сили Російської Федерації продовжують завдавати авіаударів. Останнім часом їх було завдано дев’ять. Також було зафіксовано 45 зіткнень із російськими бійцями. Артилерія стріляла щонайменше 1072 рази.

Збройні Сили Російської Федерації так само проводять наступальні дії, проте в Новокалиновому, Авдіївці та деяких інших регіонах це не вдається.

На Таврійському напрямі вже було ліквідовано 644 бійці ЗС РФ.