Бойовий резерв у Криму: Росія готується до енергетичних атак на Україну

Збройні Сили Російської Федерації на території окупованого Криму розмістили понад вісім сотень ракет. Цей бойовий запас із снарядів був накопичений для того, щоб проводити енергетичні атаки по Україні, повідомляє “Преса України” з посиланням на Наталю Гуменюк.

Наталія Гуменюк доповіла дані розвідувальних формувань. Російська Федерація підготувалася до зими, зібравши на території Криму понад 800 ракет, які будуть використовуватись для обстрілу енергетичної інфраструктури України.

“Зокрема серед усіх ракет, які зібрали російські бойовики, наші солдати відзначили “Калібри”. Також відзначаються ракети типу “Онікс””, – заявила Наталія Гуменюк.

Також вона додала, що ці бойові запаси розміщені для максимальної зручності в завантаженні ними літаків.

До цього Гуменюк повідомляла про озброєння ЗС РФ у Чорному морі.