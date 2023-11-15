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Середа, 15 Листопада

Сучасна розвідка: НАТО оновлює свої Boeing 737 на E-7 Wedgetail

Північноатлантичний альянс замінить застарілий літаковий парк.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Північноатлантичний альянс замінить застарілий літаковий парк. Це буде одним із кроків до нових можливостей в авіасфері для Альянсу НАТО, повідомляє “Преса України” з посиланням на НАТО.

НАТО повідомило про те, що буде замінено літаковий парк. Завдяки тому, що до списку старих літаків входить Boeing 737, розвідувальні можливості авіації будуть збільшені. Радар, що обертається, в конструкції літака дозволяє більш просто виявляти різні літаки в радіусі 400 кілометрів від себе.

Альянс НАТО заявляє, що ранні літаки мали меншу площу розвідувального покриття.

Зараз його замінять E-7 Wedgetail, вони здатні засікати цілі в радіусі від себе рівному 300 000 квадратних кілометрів, у тому числі наземні та морські цілі.

Росія ж не може виготовляти літаки моделі А-50.

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