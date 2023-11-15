Слід Кремля: у Вінницькій області затримано колаборантку-провокатора

На території Вінницької області затримано одну з колаборанток. Раніше вона надавала допомогу Російській Федерації у проведенні псевдовиборів у Запоріжжі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України заявила про затримання колаборантки-помічниці. Вона у вересні поточного року надавала допомогу у створенні хибних виборів у Запоріжжі. Вона обходила приватні житлові ділянки, а також житла, і закликала їх до того, щоб “голосувати” за “кандидата”, який поставив Кремлівська влада.

Для збору необхідної кількості “голосів” до колаборантки приставили кількох представників російської армії. Завдяки цьому місцеві мешканці не могли відмовити. Так як ЗС РФ мали при собі автомати.

Це не перша обчислена колаборантка.