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Середа, 15 Листопада

Позитивні тенденції: Єврокомісія покращила оцінки зростання економіки України

Єврокомісія покращила свої прогнози щодо зростання ВВП України.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Європейська комісія покращила свої прогнозування щодо зростання валового внутрішнього продукту України. Вона вважає, що зростання ВВП України дорівнюватиме не 0,6%, а 4,8%, повідомляє “Преса України” з посиланням на Європейську комісію.

Прогнози Європейської комісії з приводу ВВП України наступного року стають позитивнішими.

“Незважаючи на те, що в Україні є серйозні проблеми, які були викликані російською агресією, ВВП зростатиме. Так як Україна показала свою стійкість у стресових для держави ситуаціях. Це викликало позитивну реакцію у держав-партнерів.”, – заявили в Європейській. комісії.

Так само прогнозоване зростання отримало приблизні рамки. Єврокомісія впевнена, що він становитиме 4,8%

Єврокомісія також розглядала питання комфортного життя.

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