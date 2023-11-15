Позитивні тенденції: Єврокомісія покращила оцінки зростання економіки України

Європейська комісія покращила свої прогнозування щодо зростання валового внутрішнього продукту України. Вона вважає, що зростання ВВП України дорівнюватиме не 0,6%, а 4,8%, повідомляє “Преса України” з посиланням на Європейську комісію.

Прогнози Європейської комісії з приводу ВВП України наступного року стають позитивнішими.

“Незважаючи на те, що в Україні є серйозні проблеми, які були викликані російською агресією, ВВП зростатиме. Так як Україна показала свою стійкість у стресових для держави ситуаціях. Це викликало позитивну реакцію у держав-партнерів.”, – заявили в Європейській. комісії.

Так само прогнозоване зростання отримало приблизні рамки. Єврокомісія впевнена, що він становитиме 4,8%

Єврокомісія також розглядала питання комфортного життя.