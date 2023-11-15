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Середа, 15 Листопада

Довгоочікуваний контракт: Україна та Німеччина не підписали угоду про САУ PzH 2000

Україна та Німеччина не змогли дійти згоди про замовлення на сотню САУ PzH 2000.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українська та німецька держави не змогли дійти згоди про замовлення на сотню САУ PzH 2000. Контракт про дану самохідну артилерійську установку мав бути підписаний ще влітку 2022 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер(Х).

Бйорн Мюллер повідомив, що Україна і Німеччина так і не змогли домовитися про підтримку з боку німецької держави в образі самохідних артилерійських установок.

Контракту на 100 одиниць САУ для українських збройних сил досі не було підписано, через що зброя не надійшла на службу Збройним Силам України. Причини даного зволікання досі не піддаються розголосу.

Крім цього, проект на даний момент знаходиться лише на стадії створення виробничої лінії.

До цього Німеччина висловлювала підтримку у економічній сфері.

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