У Миколаєві розпочався опалювальний сезон: коли та як отримати тепло

На території Миколаєва офіційно розпочав свою роботу сезон опалення. Протягом 10 днів теплові компанії подадуть тепло споживачам, які мають усі форми власності, повідомляє “Преса України” з посиланням на Миколаївську міську раду.

Міська рада Миколаєва заявила, що в Миколаєві вже розпочався опалювальний сезон, і незабаром усі форми власності отримуватимуть опалення. Також зазначається, що котельні споживачі можуть зіткнутися з деяким списком проблем.

До таких проблем відноситься прогрівання лише окремих стояків у квартирі, відсутність прогрівання батарей, температура у квартирі нижче 18 градусів після настання опалювального сезону.

У разі виникнення цих проблем споживачам варто звернутися до “гарячої” лінії теплової служби.

У питаннях газу Україні також планує допомогти ЄС.