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Вівторок, 14 Листопада

Спецоперація у Дніпрі: поліція затримала злочинців, які кинули гранату у цивільного

У Дніпрі затримали злочинців, які кинули гранату у цивільного.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

На території Дніпра представники правоохоронних органів провели спеціальну операцію із затримання злочинців. Затримані особи кинули перед цим гранату до цивільного, повідомляє “Преса України” з посиланням на Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Поліція Дніпропетровської області отримала виклик про людину, яка кинула у цивільну гранату. Особа, що викликала, заявила про вибух, який стався на проспекті Свободи.

Поліцейські вирушили на виклик, де з автомобіля моделі Lexus невідомі особи кинули гранату у бік місцевого мирного мешканця. Внаслідок вибуху цивільний отримав поранення осколкового типу. На даний момент він проходить лікування.

Одразу після цього поліція розпочала проведення спецоперації із затримання підозрюваних, яка пройшла успішно.

В Одесі так само пройшло велике затримання.

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