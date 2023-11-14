Спецоперація у Дніпрі: поліція затримала злочинців, які кинули гранату у цивільного

На території Дніпра представники правоохоронних органів провели спеціальну операцію із затримання злочинців. Затримані особи кинули перед цим гранату до цивільного, повідомляє “Преса України” з посиланням на Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Поліція Дніпропетровської області отримала виклик про людину, яка кинула у цивільну гранату. Особа, що викликала, заявила про вибух, який стався на проспекті Свободи.

Поліцейські вирушили на виклик, де з автомобіля моделі Lexus невідомі особи кинули гранату у бік місцевого мирного мешканця. Внаслідок вибуху цивільний отримав поранення осколкового типу. На даний момент він проходить лікування.

Одразу після цього поліція розпочала проведення спецоперації із затримання підозрюваних, яка пройшла успішно.

В Одесі так само пройшло велике затримання.