Нацбанк України: перекази грошей займуть лише 10 секунд до 2025 року

Перехід на системи платежів у електронній сфері прискорює грошові перекази. Національний банк України зауважив, що переказ грошей буде здійснюватися протягом десяти секунд вже в 2025 році, повідомляє “Преса України” з посиланням на НБУ.

Національний банк України розповів про прогрес завдяки грошовим переказам за допомогою електронних засобів платежів. Він заявив, що перехід на нове покоління платіжних систем прискорюватиме роботу будь-яких грошових переказів.

Національний банк упевнений у тому, що вже у 2025 році перекази коштів з одного носія на інший займатимуть десять секунд. Вони орієнтувалися при підрахунках на дані, отримані під час аналітики останніх платіжних транзакцій. Вони показують, що громадяни української держави все частіше використовують карти.

Україна вже зміцнювала своє фінансове становище.