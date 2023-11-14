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Вівторок, 14 Листопада

Енергоатом: необхідно усунути обмеження в ціновому сегменті

"Енергоатом" заявляє, що прайс-кепи потрібно повністю скасувати.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Державна енергогенеруюча компанія української держави вважає, що обмеження в ціновому сегменті необхідно прибрати. “Енергоатом” упевнений, що ці обмеження заважають українській економіці в енергетичній сфері, повідомляє “Преса України” з посиланням на Петра Котіна.

“Спочатку ми голосували за сценарій, де всі прайс-кепи були повністю прибрані з української економіки. Ми хотіли перейти на модель ринку”, – заявив Котін.

Він також заявив, що підвищення граничних цін допомагає українській державі трохи покращити стан її компанії.

Тим не менш, він уточнює, що це лише мале поліпшення, тому не варто чекати, що воно значно вплине на організацію в перспективі. Тому він продовжує наполягати на тому, щоб повністю прибрати обмеження цін.

Енергоатом очікує на підтримку від уряду.

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