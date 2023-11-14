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Вівторок, 14 Листопада

Допомога Україні: Борель запропонував переглянути постачання артилерійських боєприпасів до ЄС

Борель висловив пропозицію щодо перегляду постачання Україні боєприпасів.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Допомогти українській державі з вирішенням питань щодо постачання бойових припасів артилерійського типу зголосився Боррель. Він розповів про різні можливості вирішення проблем у переорієнтації Європейського Союзу в експорті бойових снарядів, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Свобода“.

Видавництво “Радіо Свобода” повідомило про те, що представник Європейського Союзу із закордонних справ висловився з пропозицією переорієнтації Європейського Союзу у питаннях постачання бойових припасів артилерійського типу в Україну.

“Нестача виробничих потужностей у Європейському Союзі справді сьогодні велика проблема, проте корінь цієї проблеми це відправлення продукції на інші ринки. Виходячи з цього, я вважаю, що можна спробувати перевести виробництво в пріоритетах. Головним пріоритетом зробити допомогу Україні”, – заявив він. Борель.

Також Україна очікує на постачання американських винищувачів.

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