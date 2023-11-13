Перемоги у ракетках: Українські тенісистки успішно зустрілися з Нідерландами

Члени українських тенісних команд здобули перемоги на другий день ігор після зустрічі з представниками нідерландської збірної, повідомляє “Преса України” з посиланням на результати гри.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська заявили про свою перемогу над нідерландськими опонентками. Калініна у двох сетах змогла розібратися із противницею. Третій гейм поставив ствердну крапку внаслідок першої партії. Тоді українська тенісистка спромоглася створити ситуацію єдиного за всю гру брейку.

Друга ж партія увінчалася тим, що противниці проводили її на рівні гри. Чаша терезів почала зміщуватися ближче до другої половини гри. Вони почали обмінюватися брейками.

Велику конкурентну боротьбу показала тенісистка Ястремська, яка в першому сеті зазнала невдачі, проте у другому сеті вона почала показувати сильнішу гру, ніж здолала суперницю.

До цього українська тенісистка Цуренко показала чудову гру.