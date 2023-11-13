Актуально
Підписатися
Понеділок, 13 Листопада

Міністр енергетики України: держава забезпечена енергією на зиму

Україна нагромадила достатньо енергетичних ресурсів для наступної зими.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

На зимовий період українській державі вистачить енергетичних ресурсів для комфортного існування. Про це розповіли у міністерстві енергетики України, повідомляє “Преса України“.

“Українській державі вистачить енергетичних ресурсів для того, щоб успішно провести цю зиму. На даний момент ми не відчуваємо сильного дефіциту цього ресурсу. Питання полягає лише в тому, чи змінював це можливі атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації”, – заявили в міністерстві енергетики. України.

Також Герман Галущенко, міністр енергетики додав, що попередня зима дає Україні привід орієнтуватися на себе. Таким чином, уряд держави може прийняти різні рішення для ліквідації проблеми.

Україна вже проводила зміцнення енергетичної інфраструктури перед зимою.

Post Views: 3

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.