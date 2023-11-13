Міністр енергетики України: держава забезпечена енергією на зиму

На зимовий період українській державі вистачить енергетичних ресурсів для комфортного існування. Про це розповіли у міністерстві енергетики України, повідомляє “Преса України“.

“Українській державі вистачить енергетичних ресурсів для того, щоб успішно провести цю зиму. На даний момент ми не відчуваємо сильного дефіциту цього ресурсу. Питання полягає лише в тому, чи змінював це можливі атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації”, – заявили в міністерстві енергетики. України.

Також Герман Галущенко, міністр енергетики додав, що попередня зима дає Україні привід орієнтуватися на себе. Таким чином, уряд держави може прийняти різні рішення для ліквідації проблеми.

Україна вже проводила зміцнення енергетичної інфраструктури перед зимою.