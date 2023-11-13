Лікарня на межі: Ізраїль в очікуванні евакуації немовлят із Сектору Газа

Ізраїльські збройні сили заявили про те, що вже перебувають у повній готовності до евакуації немовлят із найбільшої лікарні Сектору Газа. Тим не менш, місцева влада заявляє, що люди в лікарні досі перебувають в обмеженому стані, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видавництво Reuters заявило, що ЦАХАЛ повністю готовий до проведення евакуаційної операції в Секторі Газа. Вона проходитиме у лікарні, яка знаходиться на півночі. Проте ця операція стосуватиметься немовлят, решта ж людей досі перебувають на території у пастці.

Евакуація може бути виконана на прохання лікарняного персоналу, тому на даний момент очікується ухвалення рішення з боку громадян.

ЦАХАЛ уже піднімав ставки у боротьбі проти ХАМАСу.